"Wer erbt, muss auch gießen"

Zum Inhalt: Die stadtbekannte Online-Omi kommt zu Reichtum, den es vor Tochter Kirsten zu schützen, mit Gertrud, Ilse und Kurt zu feiern und mit Stefan und seinen Liebsten zu teilen gilt. Nebenbei greift Renate die ganz große Fragen des Lebens auf: Wer bekommt welche Sammeltasse? In welcher Leibwäsche sollte man bestattet werden? Und ist eine neue Liebe wirklich ein neues Leben? Die Abenteuer von Renate Bergmann werden im Rahmen dieser Lesung preisgegeben. Torsten Rohde, Jahrgang 1974, hat in Brandenburg an der Havel BWL studiert und als Controller gearbeitet. Sein Twitter-Account @RenateBergmann entwickelte sich zum Internet-Phänomen, seine Bücher unter diesem Namen standen mehrere Monate auf der Bestsellerliste. Anke Siefken arbeitet seit mehr als 35 Jahren an diversen Theatern in Deutschland und der Schweiz. Sie spielte die Uraufführung von "Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker" als Solostu¨ck an dem Privattheater "theaterei" in Ulm. Anke Siefken tritt bei den Lesungen von Torsten Rohde als Renate Bergmann auf. Für die Veranstaltung sind nur noch Restkarten verfügbar. Der Eintritt kostet 10 Euro und ermäßigt 8 Euro. Die Restkarten können telefonisch unter 03381/511111 bestellt werden.