Neu Delhi (dpa) Eine Woche vor dem offiziellen Beginn der farbenfrohen Holi-Feierlichkeiten in Indien gibt es in den Städten Mathura und Barsana bereits erste Vorläufer des Festes. Am Sonntag bewarfen sich dort Tausende Menschen nicht nur mit Farbe, sondern auch mit "Laddus", einer kugelförmigen indischen Süßigkeit. Am Montag folgte "Lathmar Holi", bei dem die Frauen versuchen, die Männer mit Stöcken zu treffen und einzufangen.