Diebe brechen 17 Oranienburger Lauben auf

Oranienburg (OGA) Der Kleingartenverein "Am Wiesengrund" in Oranienburg ist am Wochenende Ziel von Einbrechern geworden. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag mitteilte, wurde in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in insgesamt 17 Lauben eingebrochen. Dazu kamen Einbruchsversuche in weitere vier Gartenhäuschen.