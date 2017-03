artikel-ansicht/dg/0/

Luxemburg (dpa) Da ist der Name Programm: Bargeld-Spürhund "Cash" (5) vom Zoll in Luxemburg hat an einem Tag mehr als eine Viertelmillion Euro erschnüffelt. Bei einer Kontrolle in einem Zug entdeckte der Deutsche Schäferhund zunächst bei einem Reisenden fast 50 000 Euro Bargeld. Am Gepäck eines weiteren Passagiers schlug der Vierbeiner dann erneut an: Die Beamten fanden darin fast 250 000 Euro in verschiedenen Euroscheinen. Insgesamt seien rund 286 000 Euro sichergestellt worden, teilte die Zollverwaltung am Montag in Luxemburg mit.