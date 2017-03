artikel-ansicht/dg/0/

Den Haag (dpa) Im Konflikt in der Ostukraine hat Kiew vom Internationalen Gerichtshof Sofortmaßnahmen gegen Russland gefordert. Die Russische Föderation sei verantwortlich für "Terrorakte und Diskriminierung" in der Ostukraine und auf der Krim, erklärte die stellvertretende Außenministerin der Ukraine, Olena Zerkal, am Montag in Den Haag vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen. Moskau müsse jegliche Unterstützung der Rebellen unverzüglich einstellen.