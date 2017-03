Der Naturpark Hoher Fläming wird 20!

artikel-ansicht/dg/0/

Raben (MZV) Richtig begangen wird der 20. Geburtstag des Naturparks Hoher Fläming zwar erst am 28. November, aber gestartet wurde das Veranstaltungsprogramm "20 Jahre Naturpark 1997 | 2017" bereits am vergangenen Freitag im Naturparkzentrum in Raben mit einer Vernissage zur Sonderausstellung "Der Rothirsch - im Kreuzfeuer des Menschen".

Der Rothirsch gehört schon immer beziehungsweise wieder in den Fläming. Im Niederen Fläming ist er seit der Stilllegung der Truppenübungsplätze wieder vermehrt anzutreffen, doch auch in den Hohen Fläming breitet er sich langsam aus. Die Autobahn A 9 macht den Unterschied. Trotz der Wildbrücke und der sogenannten Jahrhundertbrücke bleibt das natürliche Ausbreitungsgebiet des Rothirsches zerschnitten. Vielleicht hilft die im Bau befindliche zweite Wildbrücke.

Der Naturpark umfasst 827 km², die Hälfte davon ist Wald. Der Rest sind Acker, Gründland, Gewässer, Siedlungen und Straßen. 21.652 Einwohner leben in 72 Ortsteilen. Naturparkchef Steffen Bohl, der seit drei Jahren das Naturparkteam leitet, genießt noch immer seinen Job im Naturpark. Die Großtrappenbalz, die Orchideenblüte und die Mahd danach, die Herbstfärbung der Flämingbuchen in der Brandsheide oder das kürzliche kontrollierte Abbrennen zur Verjüngung der Werbiger Heide sind nicht nur für ihn großartige Naturerlebnisse: "Ich genieße jeden Tag, den ich raus in den Naturpark kann."

Zur Ausstellungseröffnung präsentiert Bohl einen stattlichen, liegenden Rothirsch. Ursprünglich wollte man ein Standpräparat aus dem Naturkundemuseum Potsdam ausleihen, aber das hätte nicht durch die Tür gepasst. Doch auch das liegende Prachtstück zieht zu recht alle Blicke auf sich. Neben den vielen Informationen beeindrucken die Aufnahmen des Jägers und Tierfotografen Roland Hennig. Ihm sind wunderbare Rothirschporträts gelungen. Mit einer Ausnahme sind sie alle im Niederen Fläming entstanden. "Die Aufnahmen sind das Ergebnis mehrerer Jahre", so Hennig. "In manchem Jahr habe ich vielleicht zwei, drei gute Fotos." Die aber lassen die Besucher staunen. "Man braucht viel Geduld, Ausdauer, Ortskenntnisse und gute Technik", verrät Hennig sein Herangehen. Hennig war von 1997 bis 2011 Revierförster auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog und kennt sich dort gut aus.

Das Veranstaltungsprogramm zum Geburtstag des Naturparks ist vielfältig. Bereits am kommenden Sonntag kann man sich um 11.00 Uhr in Raben auf eine Rotwild-Spurenwanderung begeben. Genauso eindrucksvoll dürfte die Exkursion "Großtrappen im Naturschutzgebiet Belziger Landschaftswiesen" werden, die am 23. März um 16.00 Uhr in Damelang-Freienthal an der Bushaltestelle in Freienthal startet. Im April steht die "Blütenpracht im Naturschutzgebiet Planetal" im Zentrum. Start zu dieser Exkursion ist am 27. April um 16.00 Uhr. Die Teilnahme kostet jeweils 5 Euro. Ein weiterer Höhepunkt wird sicherlich das "12. Naturpark-Wanderfest" am 21. Mai auf dem Handwerkerhof Görzke. Abschluss der Veranstaltungsreihe wird die Festveranstaltung am 28. November sein, die jedoch geladenen Gästen vorbehalten bleibt.