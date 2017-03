Aufstiegskampf: Rathenow wieder auf Platz 1

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Nach jetzigem Stand machen in der Oberliga Nord drei Vereine aus Berlin und einer aus dem Havelland den Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga unter sich aus. Die besten Karten hat aktuell Tabellenführer FSV Optik

Die Havelländer schossen sich am Samstag mit 5:1 zurück auf den Spitzenplatz, den sie in der Vorwoche eingebüßt hatten. Durch den Auswärtssieg beim Malchower SV revanchierten sich die Kreisstädter für die im Spätsommer erlittene einzige Heimniederlage. Bereits am Freitag war es in Berlin zum innerstädtischen Spitzenspiel gekommen. Tennis Borussia (Platz 4) besiegte Tabellenführer VSG Altglienicke mit 1:0. Beide sind bei der Zahl ihrer Punktspiele im Rückstand. Altglienicke kann die Bilanz noch um drei Punkte aufbessern, TeBe sogar um sechs Punkte. Indes erledigte der drittplatzierte SV Lichtenberg 47 seine Auswärtsaufgabe ebenso souverän wie die Rathenower und ließ beim 6:0 beim stark abstiegsgefährdeten Aufsteiger Grün-Weiß Brieselang nichts anbrennen.

Die Lage an der Tabellenspitze kann sich schon am kommenden Wochenende wieder ändern. Die drei Spitzenteams haben allesamt Heimrecht. Allerdings kommt mit TeBe auf die Rathenower der dickste Brocken zu. Anpfiff ist am Samstag um 14.00 Uhr. Das Hinspiel endete 1:1.