Amtlich: Kreisreformgegner haben ausreichend Unterschriften gesammelt

Potsdam (dpa) Die Gegner der Kreisreform in Brandenburg haben laut amtlicher Überprüfung durch den Landeswahlleiter genügend Unterschriften für ihre Volksinitiative gesammelt. "Das Quorum ist erreicht", sagte Sprecherin Bettina Cain am Montag in Potsdam. Mehr als 40 000 der nach Angaben der Initiatoren rund 130 000 eingereichten Unterschriften wurden geprüft. Von diesen Unterschriften waren knapp 34 000 ohne Mängel. Notwendig waren nur 20 000 gültige Unterschriften, damit sich der Landtag mit der Volksinitative befasst. Weil diese Marke deutlich überschritten wurde, wurde auf eine weitere Überprüfung der anderen Unterschriften verzichtet, sagte Cain.