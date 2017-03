Das Rollenverständnis aufbrechen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Zum Auftakt der Frauenwoche haben 15 Frauen unter dem recht vagen Titel "Frauen in Falkensee" an einer Diskussionsrunde teilgenommen. Sie sprachen über den Aufbruch in ein gleichberechtigtes Leben.

"In fünf Jahren mit Sekt darauf anstoßen, dass sich das Thema Gleichstellung erledigt hat", "das", so Manuela Dörnenburg, "wäre doch toll". Wäre es so, würde sie ihren Job als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Falkensee kurzerhand an den Nagel hängen. "Was aber muss passieren, damit das geschieht? Warum werden Manager so gut bezahlt, während das Managen eines Haushalts und das Erziehen von Kindern keinerlei finanzielle Anerkennung findet?" Eine rege Diskussion schloss sich dazu an.

So gebe es genügend Lebenssituationen, in denen noch keine Gleichstellung Realität sei. Genannt wurden die Fürsorgebereiche, wie Kindererziehung und Pflege älterer Angehöriger. Gesprochen wurde weiterhin über Rollenverständnisse, die nicht zuletzt auch in Kitas und Schule häufig unreflektiert weitergegeben werden. Zudem wurde bemängelt, dass Frauen nicht gleichberechtigt in den Parlamenten vertreten sind.

Vor allem aber gebe es im Arbeitsleben eine deutliche Ungleichbehandlung. Geschildert wurden Erfahrungen über die sogenannte gläserne Decke, die Frauen wenig Chancen des Aufstiegs lässt, schlechte Gehälter oder auch klassische Rollenklischees, die Frauen Möglichkeiten des Einstiegs zum Beispiel in Handwerksberufen kaum ermöglicht.