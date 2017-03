Halbfinale im Kreispokal ausgelost

artikel-ansicht/dg/0/

Die zweite Partie des am heutigen Montag gezogenen Halbfinales im Herren-Bereich lautet Sieger aus Buckow / Union Neuruppin gegen Sieger aus Zernitz / Wittenberge.

Losfee André Schuler zog in den Geschäftsräumen von Sportschlüter in Neuruppin auch schon die Paarungen fürs Halbfinale der Alt-Herren. Allerdings müssen sich erst die vier Mannschaften in ihren Viertelfinalpartien durchsetzen. Weisen oder Garz gegen MSV Neuruppin oder Karstädt lautet das eine Duell. Das andere ist Walsleben/Wildberg oder Perleberg gegen Kyritz oder Blumenthal. Um das Halbfinale zu erreichen, wird wahrscheinlich am 17. März gekickt.