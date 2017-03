Polizei ermittelt zu versuchtem Raub

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die Polizei in Falkensee ermittelt wegen des Verdachtes zu einem offenbar geplanten Überfall in der Falkenstraße. So sollen zwei arabischsprachige Männer in einem Verbrauchermarkt gegenüber einer Kassiererin das Wort "Überfall" geäußert haben.