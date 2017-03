artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Der russische Präsident Wladimir Putin hat die frühere Kosmonautin Valentina Tereschkowa zu ihrem 80. Geburtstag als Vorbild für den Dienst am Vaterland gewürdigt. Bei einer Feierstunde zu Ehren der ersten Frau im Weltraum am Montag in Moskau dankte er ihr für ihre Arbeit in der Duma. "Wenn solche Leute wie Sie im Parlament sind, erhöht dies das Vertrauen zum höchsten gesetzgebenden Organ", sagte Putin. Seit 2011 sitzt Tereschkowa für die Kremlpartei Geeintes Russland in der Duma. Sie gilt als Unterstützerin Putins.