SeeCarré: Erste Mieter namentlich bekannt

Falkensee (MOZ) Der Baustart für das Shoppingcenter SeeCarré in Falkensee soll nun doch noch in diesem Jahr erfolgen. Das bestätigte das im Auftrag des Projektentwicklers S&G Development GmbH zuständige Unternehmen für die Öffentlichkeitsarbeit, W&R Immocom, auf Anfrage. "Wir können aktuell noch keinen offiziellen Termin nennen, doch ist der Baubeginn für dieses Jahr definitiv geplant", sagte eine Sprecherin. Und: Mit Blick auf das rund 75 Millionen Euro teure Einkaufszentrum sind erstmals Unternehmen bekanntgegeben worden, die sich im SeeCarré ansiedeln werden. Auch das neue Erschließungskonzept steht.

So soll das SeeCarré optisch aussehen.

Nachdem es lange Zeit ruhig gewesen ist, und die Gerüchteküche fortwährend gebrodelt hat, geht die S&G Development GmbH nun aus eigenem Antrieb heraus in die Offensive. "Wir freuen uns über das Ende der ersten Vermietungsstufe und werden aufgrund laufender Gespräche voraussichtlich in wenigen Wochen weitere Mieter im SeeCarré begrüßen können", erklärt Vermietungsleiter Dr. Marcus U. Hüttermann von der CM Immobilienmanagement GmbH.

Seinen Angaben zufolge gehören zum jetzigen Zeitpunkt der Drogeriekonzern dm, der Schuhhändler Deichmann, die Optikerkette Apollo, das Textilunternehmen Kult Olymp & Hades sowie einige Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe, darunter eine Apotheke zu den Mietern, die auf zwei Ebenen und einer Gesamtfläche von 22.000 Quadratmetern Platz finden. In Kombination mit der geplanten Außengastronomie soll das SeeCarré "Wohlfühlambiente mit höchsten Ansprüchen" genügen sowie Trends schaffen, "die Maßstäbe setzen", hieß es zudem.

Projektentwickler Sven Grundmann, Geschäftsführer der S&G Development GmbH, sagt: "Falkensee ist die am schnellsten wachsende Stadt Deutschlands. Hier leben junge, urbane Familien mit starker Kaufkraft als auch Berlins wohlhabende "Bestager'. Beide Gruppen finden im SeeCarré direkt vor der Haustür eine Vielzahl attraktiver Einkaufsmöglichkeiten. Ich kann nur sagen - um allen Gerüchten entgegenzutreten - wir bauen das SeeCarré!".

Verzögerungen hatte es zuletzt vor dem Hintergrund der Baugenehmigung gegeben, die erneut angepasst werden musste. Das ist nun mit Blick auf das neue Erschließungskonzept nach zähen Verhandlungen mit verschiedenen Akteuren offensichtlich geschehen, Stichwort Verkehrserschließung.

Zuvor waren die Verhandlungen dazu mit dem Eigentümer des Nachbargrundstückes gescheitert, obwohl Mieter real sich kollegial und positiv während der Abstimmungsgespräche gezeigt hatte.

In dem neuen Erschließungskonzept wird den Angaben zufolge nicht außer Acht gelassen, dass die S&G Development GmbH zusammen mit real einen gemeinsamen Standort für den Einzelhandel in Falkensee und Umgebung entwickeln wird. So sollen den Besuchern und Kunden 570 kostenfreie Parkplätze über dem SeeCarré sowie fast 700 Parkplätze ebenerdig und über 300 Fahrradstellplätze für einen komfortablen Einkauf zur Verfügung stehen

Um eine Entlastung der umliegenden Straßen zu gewährleisten, soll die Zu- und Abfahrt zum SeeCarré künftig über die Leipziger Straße, die der Projektentwickler S&G auf eigene Kosten ausbaut, erfolgen.

Der nahe Kreisverkehr an der Potsdamer Straße wird noch im Herbst 2017, der Kreisverkehr Dallgower Straße/Ecke Schwartzkopffstraße im Jahr 2018, jeweils in enger Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Der Bau des Kreisverkehrs an der Bahnhof-/ Ecke Poststraße werde zudem modifiziert, hieß es.