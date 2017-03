Havelland im Zeichen des Tintenkleckses

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow/Havelland (MOZ) "Fünfhundert Jahre Reformation im Havelland" - Unter diesem Titel beteiligt sich die Reiseregion am Jubiläumsjahr. Entsprechend der Zahl von Luthers Thesen, die er 1517 veröffentlichte, wird es im Landkreis Havelland 95 Veranstaltungen geben. Dazu kommen zahlreiche Termine in der Stadt Brandenburg an der Havel, wodurch sich die Veranstaltungen auf rund 150 summieren. Im ganzen Land Brandenburg gebe es etwa 300, so Katja Brunow vom Tourismusverband am Montag vor Journalisten im Rathenower Kulturzentrum.

Dass die Reformation in einem Randbereich der geschichtlichen Ereignisse vor 500 Jahren so hoch angebunden ist, hat mit Burkhard Berg, Pfarrer im Ruhestand, seinen guten Grund. Die Idee zum Veranstaltungsreigen hatte er schon vor der Bundesgartenschau. Im Herbst des BUGA-Jahrs 2015 kam es zum ersten Treffen der Projektgruppe. Nunmehr wurde der vollständige Flyer für die Termine auf Kreisebene vorgestellt. Freunde von Musik, Malerei, Lesungen und Fachvorträgen zum Thema kommen bis zum Reformationstag 2017, 31. Oktober, auf ihre Kosten. Sogar Reisen sind möglich. Diese organisiert die Volkshochschule Havelland. Zwei Touren sind angesetzt. Die erste startet bereits am 28. März. Von Rathenow und Falkensee aus geht es nach Spandau. Laut VHS-Leiter Frank Dittmer stelle die Nikolaikirche im Berliner Stadtbezirk die thematische Brücke der Reformation ins Havelland dar. 22 Jahre nach Veröffentlichung der luther'schen Thesen vollzog dort der brandenburgische Kurfürst Joachim II. am 1. November 1539 seinen Übertritt zum evangelischen Bekenntnis. In Rathenow ist der erste evangelische Pfarrer für das Jahr 1540 belegt. Laut Angaben auf www.rathenow-fks.org dürfte Peter Richter aber schon vor 1540 in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche tätig gewesen sein. In der damaligen Neustadt Brandenburg, heute City-Stadtteil von Brandenburg an der Havel, "reichte Pfarrer Thomas Baitz dem Rat der Neustadt unter dem Bürgermeister Clemens Storbeck das erste evangelische Abendmahl mit Brot und Wein" - das war bereits 1536, wie aus der Brandenburger Broschüre zum Reformationsjubiläum hervor geht.

Für geschichtswissenschaftliche Substanz zum Thema sorgt sowohl in der kreisfreien Stadt als auch im Landkreis Havelland der am Rathenower Jahngymnasium tätige Lehrer Udo Geiseler, der in seiner Heimatstadt Brandenburg an der Havel Vorsitzender des dortigen Historischen Vereins ist. Zudem gehört Geiseler der Brandenburgischen Historischen Kommission an, deren Vorsitzender, Professor Klaus Neitmann, am 9. Mai um 18.00 Uhr im Theaterkeller des Jahngymnasiums gastieren wird. Den Fachvortrag über "Lutherische Konfessionsbildung und Calvinistische Gegenbewegung" dürfen sich ebenso alle Interessierten anhören wie am 4. April ab 18.00 Uhr, wenn Andreas Stegmann (Humboldt-Universität/Berlin) am Jahngymnasium die Reformation in Brandenburg unter Kurfürst Joachim II. (1505-1571) erläutern wird. Mit gleichem Vortrag gastiert er am 4. Mai ab 19.00 Uhr am Da Vinci Campus in Nauen. Speziell über die Reformation in havelländischen Städten will Felix Engel am 13. Juni in Rathenow und am 15. Juni in Nauen referieren. Seine Doktorarbeit widmete er dem Thema. Im September wird ferner Militärhistoriker Harald Potempa aus Falkensee in beiden Schulen referieren. Er geht auf den Dreißigjährigen Krieg ein.

Einen ganz anderen Bezug zur Reformation fand Bettina Götze, Leiterin des Optikindustriemuseums und Geschäftsführerin des Kulturzentrums in Rathenow. Am 31. März ab 17.00 Uhr will sie auf dem Kolonistenhof in Großderschau erläutern, wie und was die Menschen in jener Zeit aßen bzw. "wie die Reformation unsere Essgewohnheiten veränderte".

Eine Veranstaltung, der auch Burkhard Berg insbesondere entgegen fiebert, ist die Ausstellung "Gottes Wort gedruckt", die am 6. April im Kulturzentrum eröffnet wird. Laut KuZ-Chefin Bettina Götze sei man von Leihgaben aus der Bevölkerung sozusagen "überschwemmt" worden. Aus ganz Brandenburg, aus Berlin und natürlich aus dem Havelland hätten Menschen ihre Bibeln und dazu gehörige Geschichten der Vererbung innerhalb der Familie für die Ausstellung zur Verfügung stellt. Das älteste Exemplar stammt aus Falkensee und wurde 1644 gedruckt.

Bekanntlich hätte die Geschichte wohl eine andere Richtung eingeschlagen, hätte Martin Luther (1483-1546) nicht die Bibel aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Diese revolutionäre Tat vollzog er auf der Wartburg in Thüringen. Ein Tintenklecks an der Wand sollte in späteren Zeiten zur Berühmtheit werden. Angeblich hatte Luther mit einem Tintenfass nach dem Teufel geworfen. Der Fleck findet sich auf dem Programmflyer zum Reformationsjubiläum im Havelland und auch auf Fahnen. Laut Burkhard Berg sei die Grafik zum Jubiläum so sehr gelungen, dass sie dem Vernehmen nach sogar noch besser sei als die der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Idee geht auf den Brieselanger Künstler Helge Warme zurück, die Umsetzung auf das Grafikbüro der Berlinerin Jana Faust: "In Zusammenarbeit mit dem Künstler Helge Warme wurde das Signet als Zitat zu Luthers berühmtem Wurf des Tintenfasses auf der Wartburg in Eisenach entwickelt. Zusätzlich wurde nach der Handschrift Luthers sein Ausspruch Sola Skriptura - allein durch die Schrift - als Signatur entwickelt", wie es auf dasgrafik-buero.de heißt. Auftraggeber war der Landkreis Havelland, der neben der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und der havelländischen Kulturstiftung als Geldgeber für das Reformationsjubiläum auf Kreisebene agiert.

Helge Warme gehört übrigens zu den Künstlern , die ab 1. September und über den Reformationstag 2017 hinaus im Museum und Galerie Falkensee "Fünfhundert Jahre Reformation" zeitgenössisch reflektieren. Der Freunde und Förderer von Museum und Galerie Falkensee e.V, dem Burkhard Berg als Vorsitzender vorsteht, ist Träger des Jubiläumsprojekts.

Am Reformationstag, am 31. Oktober, richten sich die Blicke der Beteiligten und des Publikums nach Rathenow zur dortigen Sankt-Marien-Andreas-Kirche, in der ab 15.00 Uhr unter anderem die "Reformationsouvertüre" von Carl Reinicke (1824-1910) zu hören sein wird.