Zu schwach im Angriff

Die Mannschaft von BSC-Trainer Özkan Gümüs war im ersten Durchgang eindeutig das spielbestimmende Team. Einziges Manko, die fehlende Durchschlagskraft. Die Nullfünfer konnten gegen verunsicherte Gastgeber kein Kapital aus ihren Möglichkeiten schlagen. Felix Klaka, der im Mittelfeld immer wieder versuchte, die Fäden zu ziehen, verfehlte in der 17. Minute das Gehäuse des nicht immer sicher wirkenden Tom Niclas Herrmann im Tor der Gastgeber.

Ein Freistoß von Marko Görisch blieb in der Mauer hängen (28.) und nach Eckball Maximilian Ladewigs können die Platzherren in letzter Sekunde klären (31.). Der erste und einzige Schuss der Sandersdorfer in Hälfte eins in Richtung BSC-Tor bescherte Schlussmann Sven Roggentin keine Probleme (37.).

Völlig anders und nach dem bisherigen Spielverlauf unerwartet dann der zweite Abschnitt. Die Gastgeber druckvoller, zielstrebiger, die Brandenburger unentschlossener und mit vielen Fehlern in der Abwehr und dem Spielaufbau. Nach dem drei Nullfünfer den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern können, gelang den Sandersdorfern mit dem ersten auf das Tor kommenden Torschuss durch Tim Hoffmann in der 51. Minute die Führung.

Doch nicht geschockt kämpften die Brandenburger weiter und erzielten nach Eckball Ladewigs durch Marko Görisch per Kopf bereits in der 58. Minute den Ausgleich. Als nur eine Minute später Roggentin einen Sandersdorfer an der Strafraumgrenze zu Fall brachte, entschied der gute Schiedsrichter Stephan Reuter auf Strafstoß, den Timo Breitkreutz zur erneuten Führung der Gastgeber nutzte (59.).

Dies lähmte die Gäste, zumal auch die Offensivkräfte Bartosz Szymanski und Alexander Eirich an diesem Tage nicht mehr für Gefahr sorgen konnten. Die größte Möglichkeit für die Brandenburger auf den Ausgleich hatte Lukas Kohlmann, der nach einem Torwartfehler, mit seinem Schuss aus 25 Metern nur die Latte des leeren Tores traf. Danach überraschte der Gastgeber noch zweimal mit lang in die Spitze geschlagenen Bällen die Brandenburger Hintermannschaft. Zuerst traf Vilius Jankunas zum 3:1 (85.) und Dan Lochmann setzte dann mit dem 4:1 (90.+1) den Schlusspunkt.

Ein enttäuschter Trainer Gümüs musste auf Kemal Atici verzichten, dessen bereits erteiltes Spielrecht kurzfristig wieder entzogen wurde.

Am Sonnabend (11. März) erwartet die Süd-Elf um 14 Uhr den SV Schott Jena. Die Jenenser überraschten die Liga am Wochenende mit ihrem 1:0-Heimerfolg über den Tabellenführer VfB Germania Halberstadt.

BSC Süd 05: Sven Roggentin, Marko Görisch, Maximilian Gerlach, Tom Mauersberger, Hafez El-Ali, Felix Klaka, Lukas Kohlmann, Fabien Thokomeno (63. Rojan Bozorgzadeh), Maximilian Ladewig, Alexander Eirich, Bartosz Szymanski (74. Shigeyuki Soga).