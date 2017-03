Verdienter Sieg beim Tabellenersten

artikel-ansicht/dg/0/

Von den ersten Minuten an machten die Brandenburger dem Spitzenreiter das Leben schwer. In der 8. Minute bekamen die Gäste ihre erste gute Möglichkeit, doch der Freistoß von Ademilson Castro Dos Santos aus 18 Metern strich zwar über die Mauer, doch am linken Pfosten vorbei. Die Gastgeber antworteten sofort, aber Stahl-Schlussmann Christoph Böhm war schneller am Ball. Auch der nächste Freistoß aus zentraler Position durch Pascal Karaterzi ging aus 20 Metern vorbei.

Das Spiel verteilte sich. Fast aus dem Nichts kam Andy Hebler in der 18. Minute in halb-linker Position an den Ball und zeigte seine Klasse. Bei seinem Schuss aus zwölf Meter hatte Böhm keine Abwehrchance. Die Stahl-Elf ließ sich jedoch nicht beeindrucken. Es wurde gekämpft und sie hielt auch spielerisch mit. In der 24. Minute schoss Armin Schmidt aus vollem Lauf am langen Pfosten vorbei. Ein Raunen ging durch die Zuschauer.

Wenige Minuten später verfehlte Machado nur knapp das Tor. Der sehr gute Castro Dos Santos stellte in dieser Phase aufgrund seiner Schnelligkeit die VfB-Abwehr mehrmals vor Probleme. Die Folge waren Foulspiele im Minutentakt. In der 45. Minute wurde Schmidt von Castro gut in den Raum geschickt und VfB-Torsteher Marvin Jäschke hatte keine andere Wahl als Foul zu spielen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Rafael Conrado Prudente sicher zum 1:1-Ausgleich.

Kurz nach der Pause fing der FC Stahl einen Abstoß von Keeper Jäschke ab. Der Ball wurde Castro Dos Santos sofort in den Lauf gespielt und dieser überwand den Jäschke zur 2:1-Führung. Nur eine Minute später schlug die Märzke-Elf erneut zu. Diesmal wurde Schmidt freigespielt, der sich mit dem 3:1 bedankte (48.).

Wer nun dachte, jetzt würde sich der Favorit richtig wehren, sah sich getäuscht. Die Stahl-Fußballer übernahmen immer mehr das Kommando. Es folgten mehrere hochprozentige Chancen, so in der 62. (Rico Buczilowski), 67. (Prudente), 69. (Castro) und 73. (Schmidt) Minute. Erst in der 77. Minute musste Christoph Böhm bei einem Freistoß aus 20 Meter ernsthaft eingreifen. Danach bestimmten die Gäste wieder das Geschehen, ließen noch einige sehr gute Gelegenheiten durch Castro (83., 85., 89.) und Buczilowski (86.) liegen.

Am kommenden Samstag (11. März) ist ab 15 Uhr die SC Eintracht Miersdorf/?Zeuthen zu Gast im Stadion am Quenz. Die Eintracht spielte am Wochenende 3:3 gegen Eberswalde.

FC Stahl: Böhm, Kollewe, Schmipf, Machado, Reid (ab 53. Batchou), Schubarth, Castro Dos Santos, Karaterzi, Schmidt, Buczilowski, Prudente (ab 90. Günther).