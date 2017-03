artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) In einer Toilette eines Regionalzugs von Berlin nach Cottbus haben Unbekannte Buttersäure versprüht. Der Zugbegleiter entdeckte am frühen Montag den Vorfall und schickte die Reisenden zunächst in andere Waggons, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Wegen des massiven Gestanks mussten am Bahnhof Cottbus dann alle Passagiere den Zug der Linie RE2 verlassen.