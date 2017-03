Polizist spendet Radio-Gewinn

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Sven Grigoleit wollte ein Zeichen der Solidarität setzen. Und als der 46-Jährige am Montagfrüh 5000 Euro beim Radiosender 94,3 rs2 gewann, ging dieser Wunsch prompt in Erfüllung. Statt mit dem Geld eine schöne Reise zu machen oder sich etwas außer der Reihe zu gönnen, spendete der Schöneicher (Oder-Spree) den Gewinn für die Hinterbliebenen der beiden in Oegeln getöteten Polizisten, die jeder ihre Ehefrau und drei Kinder hinterließen.

Grigoleit ist selbst Polizist. Er arbeitet bei der Bundespolizei in Berlin - in einer Inspektion, die sich um den Schutz des Auswärtigen Amtes kümmert. "Man hat immer im Hinterkopf, dass etwas passieren kann", sagt er. Der gewaltsame Tod der Brandenburger Kollegen habe auch in Berlin für große Bestürzung gesorgt.

Gleich am Tag, nachdem der 24-jährige Jan G. am vergangenen Dienstag seine Oma in Müllrose erstochen und anschließend auf der Flucht die beiden Beamten überfahren und dabei getötet hatte, startete die Hauptstadtdirektion der Bundespolizei einen internen Spendenaufruf. Grigoleit erfuhr im Intranet davon - und entschied sich spontan, bei einer aktuellen Gewinnaktion des Berlin-Brandenburger Radiosenders 94,3 rs2 mitzumachen.

Bis Sonntag können die Bundespolizisten in ihren Berliner Dienststellen noch spenden. Danach will Präsident Thomas Striethörster das Geld an die Brandenburger Kollegen übergeben, kündigte Bundespolizeisprecher Thorsten Peters am Montag an. "Der Fall hat bei uns allen sehr große Betroffenheit ausgelöst", sagt er. "Viele Beamte von uns sind ja regelmäßig auch in der Grenzregion und in Oder-Spree unterwegs. Da rückt man enger zusammen. Mitunter kennen sich die Kollegen auch persönlich." Es sei keine Frage gewesen, dass die Berliner helfen wollen. "Gewiss kann man das Leid der Familien nur in Ansätzen lindern. Aber wir hoffen, dass wir dazu beitragen können", sagt Peters.