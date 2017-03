Experte sieht in Wendt-Freistellung Verstoß des Vorgesetzten

artikel-ansicht/dg/0/

Bielefeld (dpa) Der Bielefelder Rechtsprofessor Christoph Gusy sieht in der jahrelangen Freistellung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt bei weiterer Bezahlung durch das Land vor allem einen Rechtsverstoß seines Dienstvorgesetzten. In der Regel würden Freistellungen von den Polizeipräsidenten abgezeichnet, sagt der Professor. "Ein Minister zeichnet nicht noch gegen."

Die Freistellung des Polizeibeamten Wendt bei weiterlaufenden Bezügen sei ein Gesetzesverstoß, betonte Gusy. "Auch beim Beamtenverhältnis ist die Devise Geld gegen Dienst, in der Regel sind das 41 Stunden pro Woche. Wenn stattdessen der Beamte etwas anderes macht, ist das nicht in Ordnung", sagte der Professor am Lehrstuhl für Öffentliches Recht der Universität Bielefeld.

Ausnahmen seien zum Beispiel der Erziehungsurlaub, bei dem aber das Erziehungsgeld die Besoldung ersetze. Möglich seien auch Aufgaben, bei denen eine Freistellung des Beamten den Interessen des Landes diene. "Dann kann das Gehalt weitergezahlt werden." Das gelte etwa bei Fortbildungen, Tätigkeiten für auswärtige Behörden oder Entwicklungshilfe. Im Interesse des Landes sei es auch, wenn ein Beamter Mitglied des Personalrates ist. "Auch hier wird der Beamte weiter bezahlt, obwohl er freigestellt ist. Das gilt aber nicht für die Gewerkschaftsarbeit", betonte Gusy. Die habe nach dem Gesetz ausdrücklich außerhalb der Dienstzeit zu geschehen.