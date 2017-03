artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Nach der Absetzung von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zur Geschlossenheit aufgerufen. "Jetzt geht es darum, dass alle an einem Strang ziehen - und zwar in dieselbe Richtung", sagte Woidke einem Sprecher zufolge am Montag in Potsdam. Entscheidend sei, dass das Projekt vorankomme.