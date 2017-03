Nach Brandanschlag: Ermittlungen wegen Mordversuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Mühlenbeck (OGA) Die Mordkommission der Polizeidirektion Nord hat nach dem Brandanschlag in Mühlenbeck-Feldheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Neuruppin die Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Das Amtsgericht Oranienburg hat am Montag gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl verkündet. Dem Mann wird vorgeworfen, am Sonntag in Feldheim mehrere Brände gelegt zu haben, wodurch mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch die Feuerwehr vor den Flammen gerettet werden mussten.