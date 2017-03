artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Franky und Krimo sind nicht gerade die hellsten Kerzen auf der Torte. Der eine will aussehen wie Vin Diesel und der andere hat gar keine Ziele. Allerdings: Ein wenig Urlaub für lau wäre doch im Sinne der beiden Knallchargen. Und so kommen sie auf die Idee, einen Kleinwüchsigen aus der Nachbarschaft für ein Boxturnier von Zwergen in Pattaya anzumelden. Denn der Veranstalter übernimmt Flug- und Übernachtungskosten. Gesagt getan und das Trio landet tatsächlich in Thailand. Natürlich hatte der Einladende weniger Urlaub im Sinn als er das Angebot unterbreitete. Und entsprechend sauer reagiert er dann auch, als die drei versuchen , auf ihre Kosten zu kommen.