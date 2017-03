Schalker Schöpf nach Krisensitzung: «sehr frustrierend»

artikel-ansicht/dg/0/

Gelsenkirchen (dpa) Beim FC Schalke 04 ist die Stimmung nach den Rückschlägen im DFB-Pokal und der Fußball-Bundesliga angespannt. Die erste Trainingseinheit nach dem bitteren 2:4 bei Borussia Mönchengladbach begann am Montag mit 50 Minuten Verspätung.

Schalkes Alessandro Schöpf mahnt nicht in Selbstmitleid zu verfallen. © Uwe Anspach/dpa

Zuvor hatte Trainer Markus Weinzierl mit seiner Elf in einer Art Krisensitzung die Partie in Gladbach schonungslos analysiert. «Wir haben die Fehler aufgearbeitet», verriet Alessandro Schöpf. «Jeder einzelne wurde angesprochen.»

Der 23 Jahre alte Österreicher räumte vor dem Achtefinal-Hinspiel am Donnerstag gegen Mönchengladbach ein, dass die Situation «nicht einfach» sei: «Es ist frustrierend. Aber wir dürfen jetzt nicht in Selbstmitleid verfallen, sondern müssen aus unseren Fehlern lernen.»

Die Königsblauen mussten erst das Pokal-Aus bei Bayern München (0:3) verkraften und sind in der Liga nach 23 Spieltagen nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Umso mehr wächst der Erfolgsdruck in der Europa-League: «Wir wollen uns im Hinspiel eine gute Basis verschaffen», sagte Schöpf. Immerhin gab es ein wenig Zuspruch von den treuen Anhängern, die am Trainingsplatz ein Plakat aufgehängt hatten mit der Aufschrift: «Jetzt erst recht - S04!»

Die «Bild» will schon «erste Risse» im Verhältnis zwischen Weinzierl und Sportvorstand Christian Heidel ausgemacht haben. Den Angaben der Zeitung zufolge vermisst Weinzierl den intensiven Austausch mit dem Manager, der bei den Verpflichtungen von neuen Spielern zudem nicht immer seine Wünsche berücksichtigt habe. «Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich über alles glücklich bin», hatte der 42 Jahre alte Coach zuletzt erklärt. «Aber wir müssen die Saison mit diesem Kader zu Ende spielen, das lässt sich nicht ändern.»