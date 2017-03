Collier aus trüber Quelle: Bar-Betreiberin verurteilt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Fünf Maskierte stürmen 2014 in die Schmuckabteilung des KaDeWe und machen große Beute. Das Raubgut im Wert von 800000 Euro blieb größtenteils verschollen. Nur ein Collier tauchte wieder auf. Eine Frau, die es aufbewahrte, wurde am Montag vom Amtsgericht Tiergarten zu einer Geldstrafe verurteilt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557354/

Die Geschichte ist zu schön, um glaubhaft zu sein. Die Betreiberin einer kubanischen Bar in Wilmersdorf findet ein Collier vor dem Tresen, welches offenbar ein Gast beim Bezahlen verloren hatte. Das Schmuckstück ist aufwendig gearbeitet: Es zeigt vier filigrane Schwalben auf goldenem Geäst, umgeben von Blüten aus Diamanten. Die Frau nimmt das Schmuckstück an sich und schließt es im Safe ein. Und wartet wochenlang. Aber der Besitzer meldet sich nicht.

Diese Version erzählt Esra S., 35, den Ermittlern. Und auch als Angeklagte vor dem Amtsgericht Tiergarten beharrt sie am Montag darauf, durch diese glücklichen Umstände in den Besitz des "Animal World Schwalbencollier" gelangt zu sein. Der Verkaufswert beträgt 277000 Euro. Ursprünglich lag das Geschmeide in einer Glasvitrine des Juweliers Chopard im KaDeWe. Dort wurde im kurz vor Weihnachten des Jahres 2014 von fünf Räubern erbeutet. Blitzartig hatten diese, mit Macheten, Hämmern und Reizgas bewaffnet, mehrere Geschäfte in dem Luxuskaufhaus überfallen.

Heute lebt Esra S. von Hartz IV. Die Bar ist aufgrund von Steuerschulden mittlerweile geschlossen. So teilt es ihr Anwalt mit. Er fügt hinzu, dass seine Mandantin das Collier für gewöhnlichen Modeschmuck gehalten habe. "Deshalb lag es in der Wohnung herum", sagt Verteidiger Christian Gerlach. Und dort hatte ein Freund der Angeklagten, ein Portugiese, das edle Stück entdeckt und es heimlich zu einem Pfandleiher gebracht.

Die Geschichte nahm dann eine neue Wendung: Da der Ex-Lover der Angeklagten keine Eigentumsnachweise vorlegen konnte, verweigerte ein Angestellter die Annahme und informierte die Polizei. Als der Portugiese das Collier bei einem weiteren Anbieter loswurde und es für 4000 Euro beleihen ließ, kamen ihm die Ermittler auf die Spur, wie ein Kripobeamter in dem Prozess berichtet. Der Portugiese gab anschließend in der polizeilichen Vernehmung an, seine Freundin habe ihm erzählt, dass sie das Schmuckstück für jemanden aufbewahre.

Aus Sicht des Kripobeamten, ein Ermittlungsführer im Fall des KaDeWe-Raubs, machte diese Aussage durchaus Sinn. Auch die Staatsanwaltschaft glaubt nicht an einen Zufallsfund, der strafrechtlich als Unterschlagung zu bewerten wäre, sondern daran, dass mithilfe der Angeklagten das erbeutete Collier dem Zugriff der Justiz entzogen wurde, was härter zu ahnden ist. "Es ist nicht nachvollziehbar, dass jemand Diamanten verliert und sie dann nicht vermisst. Das ist eine reine Schutzbehauptung", sagt sie.

Dem schließt sich das Amtsgericht an. Es verurteilt Esra S. wegen Begünstigung zu einer Geldstrafe von 1350 Euro. Ganz aufklären lasse sich die Geschichte nicht, sagt Richter Ansgar Bode. "Das Collier stammt aus trüber Quelle, wir kennen dazu keine Einzelheiten." Bode zitiert auch aus früheren Urteilen in dem Verfahrenskomplex. Zwei Prozesse wurden gegen die KaDeWe-Räuber bereits geführt, die mit Gefängnisstrafen endeten. Gegen den Drahtzieher des Überfalls, den Patriarchen einer arabischen Großfamilie, läuft derzeit ein Verfahren vor dem Berliner Landgericht. Zur Beute machte dieser keine Angaben.