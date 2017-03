Bridget Jones Baby

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Inzwischen hat Bridget Jones ihren Weg gefunden. Erfolgreich, mitten im Leben, allein. Das wird ihr an ihrem 43. Geburtstag bewusst. Denn alle eingeladenen Freunde müssen aus familiären Gründen absagen. Lediglich Nachrichtensprecherin Miranda geht es ähnlich. Und so besuchen die beiden Ladies nach Jahren mal wieder ein Musikfestival. Nicht ohne Folgen. Denn das Lotterleben suchend hat Bridget den reichen Geschäftsmann Jack gefunden und nach einer heißen Nacht gleich wieder aus den Augen verloren. Das galt auch für Mark Darcy, der wie aus dem Nichts auftaucht. In alten Erinnerungen schwelgend teilt auch der mit ihr das Laken. Und am Ende des Tages ist Jones schwanger und hat wohl zwei Väter.

Was haben wir gelacht über Renée Zellweger als Bridget Jones. Liebeswürdiger weiblicher Single, der mit sich und dem Alltag kämpft. Mehr als eine Dekade ist nach dem letzten, seinerzeit zweiten Auftritt vergangen. Und ähnlich ihrer Titelheldin versucht auch Sharon Maguire an die guten alten Zeiten anzuknüpfen. Dabei ist ihr hoch anzurechnen, dass man bewusst zwölf zurückliegende Jahre in die Geschichte mit einarbeitet. Doch die Zeit ist nicht spurlos an den Beteiligten vorüber gegangen. Aus der etwas tapsigen Junggesellin ist eher eine alte Jungfer im übertragenen Sinne geworden. Grimassen zu ziehen mag bei einem Twen lustig sein, mit Mitte 40 wirkt's eher albern. So muss man leider feststellen, dass Zellweger zuweilen peinlich in der Rolle rüberkommt. Während Collin Firth und Patrick Dempsey in Würde gealtert scheinen, geht der auf Krampf gemachte Versuch, weiter irgendwie jugendlich zu wirken, nach hinten los. Und auch bei allem lobenswerten Bemühen, aktuellen Zeitgeist überspitzt mit einzuarbeiten, auch hier zeigt der Streifen sich nicht zwingend aktuell. Zudem ist die Idee mit der verschiedenen Väter nun wirklich nicht neu im Kino. Alte Jones-Fans werden der Geschichte sicher den einen oder anderen Lacher abgewinnen können. Wer erstmals mit der Filmfigur in Berührung kommt wird den Kult eher weniger verstehen können.

Genre: Komödie; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 123 Minuten; Verleih: studiocanal; Regie: Sharon Maguire; Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey; GB/USA 2016