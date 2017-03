Antonio, ihm schmeckt's nicht

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Da man bald nicht mehr zu zweit in Familie sein wird, beschließen Sandra und Jan nun doch noch schnell ihre Flitterwochen zu machen. New York, der Traum Sandras, soll es sein. Gesagt, getan, doch am Flughafen vergeht den beiden schnell die Reiselust. Denn Schwiegerpapa Antonio steht am Check in und macht keinen Hehl daraus, dass er mit über den großen Teich will. Die Mittel sind nicht fein und letztlich bleibt Sandra erstmal am Boden, während die Homeland Security verhindert, dass Jan schnell zu seiner Frau nach Deutschland zurückkehrt. Statt ein Paar Tage in der Megacity zu genießen ärgert man sich permanent mit dem alten Herrn, der stets vorgibt, hier nur einen alten Freund aus Kindheitstagen besuchen zu wollen.