Liebe zwischen den Meeren

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ihre Liebe war mehr die Einsicht in die Notwendigkeit denn eine Sache von großen Gefühlen. Dennoch finden Leuchtturmwärter Tom Sherbourne und seine viel jüngere Frau Isabel zueinander. Doch das Glück will auf der einsamen vorgelagerten Insel nicht perfekt werden. Zwei Fehlgeburten erleidet das Paar. Dann aber scheint ein Wunder zu geschehen. Ein Boot wird angeschwemmt, drinnen ein toter Mann - und ein Baby. Während sich Tom noch sträubt ist die Sache für Isabel klar. Dieses Kind gehört ihr, es ist Ausgleich für die Leiden und den unerfüllten Kinderwunsch. Monate später auf dem Festland erfährt Sherbourne von der tragischen Geschichte, die hinter ihrem neuen Familienglück steckt. Und er lernt die Frau kennen, die an einem Tag Mann und Kind verloren hat. Der Kriegsveteran kann das Leid nicht ertragen und hinterlässt anonym eine Nachricht, dass es dem Mädchen gut geht. Das beruhigt das Gewissen. Zumindest für vier Jahre. Scheinbar als das Leben der jungen Familie am glücklichsten ist, übermittelt er der richtigen Mutter ein erneutes Lebenszeichen. Das setzt einen Mechanismus in Gang, der alles zu zerstören droht.