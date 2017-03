Bestzeiten-Wetter auf der Insel

artikel-ansicht/dg/0/

Sonnenschein und Temperaturen um die 13 Grad Celsius - schließlich waren es beim 38. Metallurgenlauf auf der Eisenhüttenstädter Insel 183 Starter, die letztlich den Wettbewerb um den Oder-Spree-Cup und Niederlausitzpokal bestreiten wollten. Auch der Vorsitzende des organisierenden 1. Radsport- und Laufvereins Eisenhüttenstadt Daniel Klauk strahlte über das ganze Gesicht - die Chancen stehen gut, dass auch mit Hilfe einiger Sponsoren nach der Veranstaltung schwarze Zahlen geschrieben werden. Allein für die dreistündige Nutzung des Foyers, der Umkleiden und der sanitären Einrichtungen der Inselhalle sind 150 Euro zu zahlen.

Von diesen Überlegungen nahmen die Läufer wenig wahr. Ein flacher, trockener Fünf-Kilometer-Parcours sowie optimale äußere Bedingungen - also Bestzeiten-Wetter. Das gelang beispielsweise Sarah Pappusch. Die 22-Jährige gewann die Frauenwertung über zehn Kilometer (44:53 min). Vor zwei Jahren hatte die einstige Handballspielerin für den FHC den Oder-Spree-Cup gewonnen, danach verschlug es sie beruflich nach Delitzsch. "Ich habe gerade ein fünfwöchiges Praktikum hier. Ich wollte endlich unter 45 Minuten bleiben, das ist mir gelungen."

Weit weg von einer persönliche Bestmarke war der Gesamtsiebte über 15 Kilometer Stephan Freigang (59:25/M50). Der Olympiadritte im Marathon von 1992 in Barcelona hat vor einiger Zeit wieder mit dem Laufen begonnen. "Ich bereite mich auf den Marathon in Barcelona vor, dort will ich unter drei Stunden bleiben. 25 Jahre nach meinem Marathonlauf dort bin ich als Olympiamedaillengewinner eingeladen worden." Obwohl Cottbus nur gut 60 Kilometer entfernt liegt, war es Freigangs erster Auftritt auf der Eisenhüttenstädter Insel. "Das ist eine abwechslungsreiche Strecke voller Kurven. Alles ist durchgeplant, die Logistik mit den kurzen Wegen ist hervorragend." 60 bis 70 Kilometer trainiere er pro Woche, am Wochenende laufe er auch mal mit der 17-jährigen Tochter Lea, eine Mittel- und Langstreckenläuferin beim LC Cottbus, locker mal 15 Kilometer. Noch sei er von einer optimalen Lauffigur etwa zehn Kilo entfernt, verrät Freigang. Nach dem Europameister über 10 000 Meter von 1974 Manfred Kuschmann, der hier 1981 und 1982 gewann, war Freigang der zweite ehemalige Weltklasse-Läufer, der beim Metallurgenlauf startete.

Vielleicht mal zum Marathon hin will der 17-jährige Eisenhüttenstädter Marius Ziems. Zumindest hat der Sportschüler den selben Trainer wie Lea Freigang. Er lief vor allen anderen vorneweg, allerdings standen für den 1,89 Meter großen und knapp 70 Kilo wiegenden Jugendlichen "nur" fünf Kilometer an. Ernst wird es für ihn in drei Wochen beim Störitzseelauf, wenn dort die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften über zehn Kilometer ausgetragen werden. "Mit meiner Zeit von 17:23 Minuten bin ich hier sehr zufrieden. Ich dachte zum Schluss, der mir folgende Läufer bestreitet auch nur die fünf Kilometer und habe mich daher noch einmal extra beeilt."

Ihm folgte niemand anderes als der Vorjahressieger über 15 Kilometer Robert Kubisch vom Potsdamer Laufverein Kimbia-Sports. "Kimbia heißt auf Suaheli laufen gehen", klärt der Cottbuser auf. "Das war wie im Vorjahr mein Saisoneinstieg. Ich habe von Anfang an geführt, aber die Zeit hätte ein wenig besser sein können", sagt der Gesamtsieger (53:22 min). Vor vier Jahren habe der 26-Jährige mit dem Laufen begonnen, beim Marathon steht beispielsweise eine Bestzeit von 2:34 Stunden. Höhepunkt im Frühjahr ist die Deutsche Meisterschaft im Duathlon.

Schon sehr jung mit dem Laufen angefangen hat hingegen die 13-jährige Luisa Kisan aus Grünheide. Die Crosslandesmeisterin von 2014 startet für Gaselan Fürstenwalde und will in dieser Saison die Oder-Spree-Cup-Serie mitlaufen. Auch angetrieben von ihrer Pulsuhr, die Werte lagen um die 200, führte sie von Anbeginn ihre weibliche Konkurrenz an und gewann nach 22:16 Minuten mit großem Vorsprung. Auf der Bahn will die Zweite der Landeshallenmeisterschaft über 800 Meter in dieser Saison auf der Zwei-Runden-Distanz unter 2:30 Minuten bleiben.