Sieg und Niederlage der Friedländer

Beeskow (MOZ) Die Handball-Teams des SSV Rot-Weiß Friedland haben ihre Einsätze in der Verbandsliga Süd mit Sieg und Niederlage beendet. Die Frauen gewannen 34:18(14:5) gegen Iskra Frankfurt, die Männer verloren gegen Spitzenreiter HC Bad Liebenwerda 27:33(14:17).

Den Auftakt in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums bestritten die Friedländer Frauen gegen den Tabellenvorletzten BSV Iskra Frankfurt. Die Gastgeberinnen hatten von Beginn das Spiel in Griff und ließen den Oderstädterinnen keine Chance auf den Sieg. "Das Prunkstück war diesmal bei uns die Abwehr, die super gestanden hat", sagt SSV-Trainer Bernd Klinkisch.

"Die Mädels haben von Beginn an ein richtig gutes Spiel abgeliefert und bis zum Ende hervorragend gekämpft. Ein geschlossene Mannschaftsleistung, aus der Sara Misterek herausragte", erklärt der Coach, dessen Team mit dem Sieg den fünften Tabellenplatz festigte. Sara Misterek war mit neun Toren erfolgreichste Werferin bei den Rot-Weißen. Diese müssen am 18. März (14 Uhr) beim weiter verlustpunktfreien Spitzenreiter HSC Frankfurt ran.

Ebenfalls einen Tabellenführer mit "weißer Weste" hatten die Friedländer Männer mit dem HC Bad Liebenwerda zu Gast. Und die Hausherren hielten sich ähnlich wie im Hinspiel (20:25) wieder gut. "Es war sogar mehr drin gewesen. Wir haben in den ersten 20 Minuten geführt, teilweise sogar mit drei Toren", sagt SSV-Trainer Volker Musick. Doch dann kassierten die Gastgeber zwei Rote Karten, standen zeitweise nur mit zwei Feldspielern auf der Platte und gerieten dabei mit fünf Treffern in Rückstand.

"Doch wir konnten der Rückstand bis zur Pause wieder etwas verkürzen und haben auch in der zweiten Halbzeit dagegen gehalten. Allerdings fehlten uns auf Grund eines dünnen Kaders die Alternativen auf der Bank", erklärt der Coach der Rot-Weißen. "Vom Kämpferischen her wieder eine prima Leistung unserer Mannschaft, die unter Wert geschlagen wurde."

Trotz der Niederlage bleiben die Friedländer Zehnter in der Tabelle, da auch der Vorletzte HV Calau verlor. Am Sonnabend (15Uhr) müssen die Rot-Weißen bei Schlusslicht Germania Massen ran, eine Woche später in Calau. Bei beiden gilt es, Punkte zu holen und sich damit Luft im Kampf gegen den Abstieg zu verschaffen.

Rot-Weiß Friedland, Frauen: Michelle Schreiber, Daniela Behrens - Marilyn Mochow 5, Vanessa Schreiber 6/2, Sabine Schumann 4/2, Alicia Arendholz 1, Sara Misterek9, Maren Melchert 2, Nadine Traube4/2, Uta Schulz 1, Annalene Weiß 2

Rot-Weiß Friedland, Männer: Max Semrau - Robert Schlünz 4, Tobias Heinrich, Ronny Kohle 3/1, Tobias Bannert 4, Jens Hallasch, Maximilian Gordziel 1, Daniel Schwadke 3, Bartek Niklasinski, Max Fussan 4, Max Voß 8/1