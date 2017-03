Giuseppe Lauri verteidigt sein Revier

artikel-ansicht/dg/0/

Hangelsberg (MOZ) Mit einem Sieg des Italieners Giuseppe Lauri endete der Hauptkampf des Profi-Boxabends in der Hangelsberger Müggelspreehalle. Er setzte sich im Kampf um den Interconti-Titel des Global Boxing Council (GBC) im Mittelgewicht durch K.o. in der 6.Runde (nach 1:25Minuten) gegen Herausforderer Denny Lehmann aus Fürstenwalde durch.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557368/

Berufsboxer Lauri gab nach dem Triumph vor fast 600Zuschauern erneut sein Statement ab: "Die Müggelspreehalle ist mein Revier und die verteidige ich gegen jeden." Das hatte der Italiener schon nach dem K.-o.-Sieg gegen Rico Schultz am 3.Oktober 2014 an gleicher Stelle gesagt.

Wie Schultz damals bestimmte auch diesmal Lehmann fünf Runden lang das Geschehen im Ring. Er lag bei allen Punktrichtern vorn, ehe er wie Schultz zuvor von einer schweren Hand zum Kopf von Giuseppe Lauri erwischt wurde und zu Boden musste. Aber so ist Boxen - eine Hand kann alles auf den Kopf stellen. Das Hangelsberger Publikum stand auch nach der Niederlage wie bei Rico Schultz hinter Denny Lehmann und applaudierte ihm nach einem guten Kampf.

Lokalmatador Rico Schultz war ebenfalls in der Halle und traf sich nach dem Kampf mit Giuseppe Lauri in dessen Kabine. Der Hangelsberger bat ihn für diesen Sommer um die ausstehende Revanche. Die besiegelten beide Profi-Boxer gut eine Stunde später dann auch per Handschlag. Für das seit fast drei Jahren überfällige Rematch beauftragten sie ihren Matchmaker mit der Erstellung der Kampfverträge.

Indessen forderte Lehmann-Trainer Ralf Riemer erfolgreich von der Promoter-Kombination Marny Pokowietz und Eastend Promotion Norbert Geppert die Einbeziehung seines Boxers und der Amateure des BC Fürstenwalde in die Show. Letztere waren auch diesmal in Hangelsberg vor den Profis in Aktion.