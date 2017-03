Im Abwärtsstrudel

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (RA) Es gab schlechte Vorzeichen für die Brandenburgliga-Vertretung der Volleyballer des SV Lindow-Gransee an diesem vorletzten Spieltag. Mit Steve Redel und Magnus Schlaugk fielen zwei Spieler gänzlich aus, drei andere gingen trotz Blessuren oder krankheitsgeschwächt in die beiden Spiele. Der Lohn für den Willen blieb aus: Lindow-Gransee II rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab. Die Partie gegen Elsterwerda war lange Zeit offen. Lindow II verpasste knapp einen Punktgewinn und verlor im vierten Satz mit 23:25. Das Spiel gegen USV Potsdam II war eine klare Angelegenheit für die Gastgeber, denn den Lindowern fehlte in allen drei Sätzen die Kraft.