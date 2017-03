A-10-Fahrbahn wird nachts ausgebessert

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Freienbrink (MOZ) In der Nacht zu heute sollte es losgehen: Eine Spezialfirma bessert im Auftrag der Autobahnmeisterei Erkner die zahlreichen Schadstellen auf der A 10 zwischen Erkner und Freienbrink aus. Gearbeitet wird nachts, damit der Verkehr weniger beeinträchtigt wird, sagt Andreas Müller, der Leiter der Autobahnmeisterei. Tagsüber ist der rechte Streifen gesperrt, nachts, während der Arbeiten, kommt ein Teil der Mittelspur dazu, so dass die Autofahrer zwei eingeengte Spuren haben. Der Schaden ist das, was landläufig Betonkrebs heißt - eine chemische Reaktion lässt den Belag bröseln, und zwar vor allem da, wo der Schwerlastverkehr rollt. 20 bis 30 Schadstellen, schätzt Müller, befinden sich auf dem etwa zwei Kilometer langen Abschnitt. Es gehte jetzt nur darum, die Befahrbarkeit sicherzustellen. Für August/September sei eine große Baumaßnahme vorgesehen, bei der die Fahrbahn abgefräst und großflächig erneuert wird.