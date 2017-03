Erdogans Nazi-Vergleiche "absurd und deplatziert"

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Hamburg (dpa/AFP) Trotz der harschen Töne aus Ankara hat Berlin nicht vor, Wahlkampfauftritte von Präsident Recep Tayyip Erdogan oder anderen türkischen Regierungsmitgliedern in Deutschland von sich aus zu unterbinden. Die Bundesregierung arbeite nicht an Einreiseverboten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Zugleich kritisierte er Erdogans Nazi-Vergleiche als "absurd und deplatziert". Auch Kanzlerin Angela Merkel sagte: "Solche deplatzierten Äußerungen kann man ernsthaft eigentlich gar nicht kommentieren."

Erdogan hatte am Wochenende von Nazi-Methoden gesprochen, nachdem deutsche Kommunen Auftritte türkischer Minister verweigert hatten. Zu Berichten, dass er einen Auftritt in Deutschland plane, sagte er: "Wenn ich will, dann komme ich auch." Ein für heute in Hamburg vorgesehener Auftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu wurde unterdessen wegen schwerer brandschutzrechtlicher Mängel am Gebäude untersagt.