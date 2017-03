Polizeibericht Strausberg vom 06.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Unbekannte drangen am Sonnabend gegen 20 Uhr durch ein Fensters in ein Autohaus im Gewerbegebiet am Flugplatz ein, nachdem sie es eingeschlagen hatten, und stellten mehrere Reifen zum Abtransport bereit. Ein Bürger hatte allerdings die ausgelöste Alarmanlage des Autohauses bemerkt und die Polizei informiert.

Dieselabgezapft

Neuenhagen. Aus einem Lkw, der im Gewerbegebiet am Wall in Neuenhagen abgestellt war, wurden zwischen Donnerstag und Freitag ca. 300 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Schaden: 400 Euro.

Zehn Schildergestohlen

Petershagen-Eggersdorf. Sonnabendvormittag wurde durch einen aufmerksamen Passanten festgestellt, dass in der Gemeinde insgesamt zehn Straßennamensschilder entwendet worden waren. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.