(MOZ) Ganz unabhängig davon, welche Volten Donald Trump in der Außen- und Sicherheitspolitik noch schlagen wird - die Europäer wissen seit längerem, schon aus Obamas Zeiten, dass sie auf diesem Feld mehr leisten müssen als bisher. Selbst wenn die Nato zusammenbleibt, sie werden stärker auf sich selbst gestellt sein. Das heißt nicht, dass nun gigantisch und quasi über Nacht aufzurüsten wäre. Für die Bundeswehr zum Beispiel wäre schon viel gewonnen, wenn ihr Gerät auch einsatztauglich wäre. Schon diese Selbstverständlichkeit aber kostet Geld.

Wie schwer den EU-Staaten bereits eine engere sicherheitspolitische Zusammenarbeit fällt, zeigt sich gerade an der in Brüssel neu geschaffenen Koordinierungstelle für die Auslandsmissionen in drei afrikanischen Staaten.

Sie darf wegen der Vorbehalte mehrerer Mitgliedstaaten gegen eine europäische Armee, die ja viel billiger käme als das nationale Nebeneinander, nicht einmal Hauptquartier heißen; beschränkt zudem auf Ausbildung und Einsatz ohne Waffen. Wer sich also eine Erneuerung des Europagedankens ausgerechnet über die Außen- und Sicherheitspolitik erhofft - als Trotzreaktion etwa auf den despektierlichen Trump - sollte sich nicht allzu viel versprechen. Europa macht mit großem Kraftaufwand meist kleine Schritte.