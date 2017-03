Polizeibericht Eberswalde vom 06.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Schwere Verletzungen zog sich ein Kradfahrer am Sonnabend in der Schwanebecker Chaussee zu. Der 42-Jährige wurde von einem Auto erfasst, das von einer Tankstelle auf die Straße fuhr, ohne die Vorfahrt des Zweirades zu beachten. Der verletzte Kradfahrer wurde in ein Berliner Krankenhaus gebracht.

Mit 1,6 Promilleunterwegs

Rüdnitz. Ein Ford-Fahrer pustete am Freitagabend bei einer Kontrolle 1,6 Promille. Er war wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der 64-Jährige musste anschließend eine Blutprobe und auch gleich seinen Führerschein abgeben.