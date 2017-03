Polizeibericht Seelow vom 06.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (moz) Einbruch in Gartenlaube

Seelow.Unbekannte Täter sind zwischen dem28. Februar und 3. März in Seelow in der Kleingartenanlage „Sonnenschein in einen Bungalow eingebrochen. Es wurden ein Gaskocher, Propangasflasche, mehrere Kochtöpfe und ein Grillbesteckkasten entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei 200 Euro.

23-Jähriger fährtunter Drogeneinfluss

Müncheberg. Am Freitag wurde um 17 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer in Müncheberg unter Einfluss von Drogen im öffentlichen Straßenverkehr festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und es wird ein Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.