Polizeibericht Bernau vom 06.03.2017

Bernau. Schwere Verletzungen zog sich ein Kradfahrer am Sonnabend in der Schwanebecker Chaussee zu. Der 42-Jährige wurde von einem Auto erfasst, das von einer Tankstelle auf die Straße fuhr, ohne die Vorfahrt des Zweirades zu beachten.

Mit 1,6 Promilleunterwegs

Rüdnitz. Ein Ford-Fahrer pustete am Freitagabend bei einer Kontrolle 1,6 Promille. Er war wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der 64-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Diebe in zweiEinfamilienhäusern

Werneuchen. Unbekannte sind am Sonnabend in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Das stellten die Bewohner am Abend fest. Es fehlte Schmuck und Unterhaltungselektronik. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rucksack ausAuto gestohlen

Bernau. Ein Rucksack mit persönlichen Dokumenten und Wertsachen verschwand aus einem geparkten Auto in der Waldsiedlung. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Bernau. Wegen Restarbeiten nach Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks wird der S-Bahn-Verkehr auf der Linien S 2 heute Abend zwischen Berlin-Buch und Bernau unterbrochen. In der Zeit von 22 Uhr bis 1.30 Uhr wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.