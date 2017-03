Polizeibericht Gransee vom 06.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf. Unbekannte haben am Freitag zwischen 10 Uhr und 18.50 Uhr die Geldbörse einer 41-Jährigen aus ihrem Auto entwendet. Das Fahrzeug stand in der Krummen Straße in Hennigsdorf. Eine Seitenscheibe war eingeschlagen worden. Der entstandene Schaden wird auf tausend Euro geschätzt.

Durchs Kellerfenster eingestiegen

Hennigsdorf. Über ein Kellerfenster drangen Unbekanntein der Nacht zu Sonntag in ein Haus in der Gartenstraße in Hennigsdorf ein und durchsuchten die Kellerräume. Anschließend öffneten sie ein Wohnzimmerfenster gewaltsam und sahen sich in den übrigen Räumen um. Ob Gegenstände entwendet wurden, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht klar.