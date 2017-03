Polizeibericht Neuruppin vom 06.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche wurde bei einem Einbruch in Fehrbellin Schmuck gestohlen. Unbekannte hatten sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße „Promenade“ verschafft. Im Inneren wurden mehrere Räume und darin befindliche Schränke gezielt durchsucht und letztlich Schmuck entwendet. Den Schaden gab die Polizei mit 8 500 Euro an.

Bootsmotor abgeschraubt

Zechlinerhütte (RA) In der Zeit zwischen dem 1. Februar und dem 3. März wurde, wie jetzt bemerkt wurde, im Rheinsberger Ortsteil Zechlinerhütte ein Bootsmotor gestohlen. Er befand sich auf einem umzäunten Gelände am Tietzowsee an einem Boot, das auf einem Trailer gelagert war. Unbekannte hatten in diesem Zeitraum außerdem drei Schuppen auf dem Gelände aufgebrochen. Ob aus diesen etwas fehlt, konnte bisher nicht festgestellt werden.

Unfall mithohem Sachschaden

Segeletz (RA) Nachdem ein 59-jähriger Autofahrer am Freitag zwischen Segeletz undFriesack von der Fahrbahn abgekommen war und sich überschlagen hatte, musste er ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 50 000 Euro.