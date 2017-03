Polizeibericht Beeskow vom 06.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557390/

Reudnitz. Ein 28-jähriger Radfahrer hat sich am Sonnabend bei einem Sturz in Reudnitz erheblich verletzt. Zeugen des Sturzes riefen Rettungskräfte und Polizei. Diese stellte eine „erhebliche Atemalkoholkonzentration“ bei dem Gestürzten fest. Er wurde ins Beeskower Krankenhaus gebracht.

Pkw seit Monaten nicht versichert

Beeskow. Eine 36jährige Neuendorferin, die mit ihrem Fahrzeug in der Beeskower Bahnhofstraße unterwegs war, wurde am Sonnabend gegen 23 Uhr von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellen dabei fest, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug bereits im vergangenen Sommer abgelaufen war. Fahrerin und dem Halter des VW drohen eine Verkehrsvergehensanzeige.

Einbruchsversuchin Oegeln

Oegeln. Anwohner in der Lindenstraße haben am Sonnabend eher zufällig Einbruchspuren an der Eingangstür ihres Hauses entdeckt und Anzeige erstattet.Polizeibeamte sicherten die Spuren. Den Tätern war es nicht gelungen, in das Haus einzudringen.

Handtasche ausdem Auto gestohlen

Storkow. Aus einem in der Reichenwalder Straße geparkten Mitsubishi haben unbekannte Täter am Freitagabend eine Handtasche mit Geldbörse und Ausweispapieren gestohlen. Sie hatten dazu eine der Pkw-Scheiben eingeschlagen.

Storkower Pizzeria aufgebrochen

Storkow. Aus einer Pizzeria in der Storkower Altstadt wurde in der Nacht zum Sonnabend Geld aus der Wechselgeldkasse gestohlen. Außerdem beschädigten die Täter, die eine Tür zum Restaurant gewaltsam aufgebrochen hatten, zwei Geldspielautomaten. Der Besitzer bezifferte den Gesamtschaden auf 2550 Euro.

Einfamilienhäuser durchwühlt

Fürstenwalde. Zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser ist es im Verlauf des Freitags in Fürstenwalde und Buchholz gekommen. In beiden Fällen wurden Fenster bzw. Terrassentür aufgehebelt und die Räume durchwühlt.