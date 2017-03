Polizeibericht Neuruppin vom 06.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Als unbelehrbar hat sich ein 26-Jähriger erwiesen, den die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Neuruppin betrunken hinter dem Steuer erwischt hat. Der Mann hatte nämlich erst eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen, weil er unter Alkoholeinfluss Auto gefahren war. Weil er diese Strafe nicht beglichen hatte, wollten ihn die Beamten ins Gefängnis bringen. Doch Angehörige konnten das Geld aufbringen. Beim Pusten am Sonntag hatte er einen Wert von 1,1 Promille erreicht. Eine Blutentnahme erfolgte auf der Wache.

Gestohlenes Herrenfahrrad

Neuruppin (RA) Ein Herrenfahrrad ist am Freitagabend in Neuruppin an der Präsidentenstraße gestohlen worden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eines der Marke „Pegasus Avanti Sport“. Das Rad war schwarz und blau lackiert. Der Besitzer hatte an eine Hauswand gelehnt, eigenen Angaben zufolge aber mit einem Fahrradschloss so versehen, dass man damit nicht hätte losfahren können. Gegen 22 Uhr hatte er das Verschwinden festgestellt. Der Schaden liegt bei 350 Euro.