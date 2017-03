Polizeibericht Gransee vom 06.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf. Polizeibeamte kontrollierten am Sonnabendabendin der Hohen Neuendorfer Friedrich-Engels-Straße den 22-jährigen Fahrer eines Alfa Romeo. Ein Drogenschnelltest zeigte den Konsum von Kokain beziehungsweise Amphetaminen an. Darüber hinaus konnte der junge Mann keinen Führerschein vorweisen. Es erfolgte die Blutprobenentnahme durch einen Arzt. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Radfahrer übersieht Motorrad

Hohenbruch. Ein 32-jähriger Rennradfahrer ist am Sonnabend um 14 Uhr auf der Landesstraße 191 zwischen Siemenshof und Behrensbrück mit einer Motorradfahrerin kollidiert. Der Radfahrer hatte beim Abbiegen von der Germendorfer Straße auf die Landesstraße 191 die vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Personen und wurden im Krankenhaus behandelt.

Betrunken am Steuer

Oranienburg. Eine 55-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Sonnabend gegen 4.15 Uhr dieKreuzung Walther-Bothe-Straße/Berliner Straße und missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt. Polizisten beobachteten dasund folgten der Fahrerin. Die Haltesignale ignorierte die Frau zunächst. Sie hielt erst an, nachdem der Funkstreifenwagen sie überholt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,25 Promille. Die Autofahrerin musste dann zur Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Ödland aufFlugplatz brannte

Oranienburg. Etwa tausend Quadratmeter Ödland auf dem Gelände des alten Flugplatzes an der Oranienburger Walther-Bothe-Straße standen am Freitagnachmittag in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand kurz nach 16 Uhr gelöscht werden. Zur Klärung der Brandursache wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.