Hoffnungslos

(MOZ) Kürzlich fasste ein BER-Aufsichtsratsmitglied das Dilemma des immer nur künftigen Großflughafens mit den Worten zusammen: "Dieses Projekt zieht destruktive Menschen an." Das ist offensichtlich zurückhaltend formuliert. Denn seit vielen Jahren gelingt es nicht, die am Bau Beteiligten hinter dem Ziel zu vereinigen, gemeinsam dieses Monstrum endlich so weit fertigzustellen, dass tatsächlich auch Flugzeuge starten und landen können.