Chancen und Risiken des Opel-Verkaufs

Auch sonst spricht einiges für das Geschäft: Wie wenig Lust die Amerikaner noch auf Opel hatten, kann man am Kaufpreis sehen. Das Autogeschäft kostet gerade 1,3 Milliarden Euro. Nach einem Verlust von 15 Milliarden Dollar seit dem Jahr 2000 hatte GM, allen vorherigen Bekundungen zum Trotz, die Nase voll. Und wollte den Verlustbringer endlich loswerden. Wäre das nicht gelungen, hätte Opel die nächste Radikalkur der Detroiter erlebt. Angesichts der Erfahrungen mit den Amerikanern, die trotz ihres jahrzehntelangen Engagements die deutschen Gepflogenheiten nur selten verstanden haben, keine Verheißung.

Nun soll die Sanierung auf Pariser Art erfolgen. Auch das dürfte nicht ohne Schmerzen vonstatten gehen. PSA-Chef Carlos Tavares hat nicht den noch 2012 vor der Pleite stehenden Konzern saniert, um sich nun einen Geldvernichter ans Bein zu binden. Er erwartet schnelle Erfolge. Angesichts der Überkapazitäten harte Arbeit. Ob das heißt, dass ein deutsches Werk wie in Eisenach oder ein englisches Werk der Schwester Vauxhall wie Luton geschlossen wird, hängt auch davon ab, ob man die Verkäufe deutlich ankurbeln kann. Tavares hat Peugeot/Citroën, wie Opel viel zu lange auf Europa konzentriert, erfolgreich einen Absatz anderswo, etwa in China, verordnet. Das wäre auch eine Riesenchance für Opel - wenn GM das nicht irgendwo im Kleingedruckten untersagt hat.

Auf jeden Fall verschieben sich die Kräfteverhältnisse in Europa. PSA zieht nicht nur an Renault vorbei auf den zweiten Platz hinter VW, was Tavares, der einst bei Renault im Streit ausschied, eine persönliche Genugtuung ist. Mit der erreichten Größe könnte man in Entwicklung und Einkauf Synergien heben. Wenn man die Marken trotz identischer technischer Grundlage in Design und Image klug voneinander abgrenzt, und das darf man Tavares zutrauen, kann Opel als Marke noch lange gut leben. Und auf dem Heimatmarkt mit mehr Power den Marktführer VW ärgern. Wie viele Opelaner in Deutschland davon profitieren, wird sich aber noch herausstellen müssen.