artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557395/

Mit einem angeblich historischen Fußball aus dem legendären Endspiel der WM 1954 wollte ein Mann an Geld kommen - stattdessen ist er zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Kassel verurteilte den 66-Jährigen aus Sachsen am Montag wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs, weil er versucht hatte, einen von zwei angeblichen Finalbällen der Weltmeisterschaft 1954 in einem Auktionshaus in Kassel im Dezember 2015 versteigern zu lassen.

Das Finale hatte Deutschland gegen die favorisierten Ungarn sensationell mit 3:2 gewonnen, und der erste WM-Titel des DFB ging als "Wunder von Bern" in die Geschichte ein.

Um die Echtheit des Balles zu garantierten, hatte der Sachse seinem Angebot ein Zertifikat beigelegt. Doch schnell kamen bei den Erben des Ball-Eigentümers sowie im Auktionshaus Zweifel an der Geschichte und am Zertifikat auf. Der angebliche Finalball wurde aus der Auktion genommen, und die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Zu Beginn des Prozesses gestand der Rentner, das Zertifikat gefälscht zu haben. Er habe beweisen wollen, dass es sich um einen Finalball handele und nicht um einen der mehr als 50 Spielbälle, die extra für die WM angefertigt worden seien, sagte er. Er habe einen "Riesenfehler" gemacht.

Der Mann ist in der Sammlerszene kein Unbekannter. Seit Jahrzehnten sammelt er Souvenirs und Erinnerungsstücke von der WM in der Schweiz, gilt vielen sogar als Experte und Fachmann für diese Weltmeisterschaft. "Ich wollte das "Wunder von Bern" für die Nachwelt aufarbeiten", erzählte er dem Richter.

Ein ganzes Archiv aus Filmaufnahmen, Fotos und Andenken wie Eintrittskarten habe er im Laufe der Jahre zusammen getragen. Doch ihm fehle ein professionelles Schnittstudio, um die gesammelten Archivaufnahmen zu bearbeiten. Die Rente von knapp 800 Euro reiche dafür nicht.

Der Richter sagte, es sei ein erheblicher finanzieller Unterschied, ob der Ball wirklich im Finale oder nur in der Vorrunde genutzt worden sei - und bezifferte diesen Unterschied auf mehrere Zehntausend Euro. In der Urteilsbegründung erklärte er an den 66-Jährigen gerichtet: "Diese Geschichte reißt Ihr Lebenswerk fast ein."