Schützen beraten über Ruhezeiten

Busse will die Vereinsmitglieder auf der am 18. März stattfindenden Mitgliederversammlung zu der von den Falkenhagener Abgeordneten gewünschten Verschiebung der Ruhezeit befragen: Statt von 12 bis 14 Uhr soll künftig von 13 bis 15 Uhr nicht geschossen werden. Die Forderung sei von mehreren Falkenhagenern, sowohl Berufstätigen als auch Senioren, an sie heran getragen worden, sagt Bürgermeisterin Bärbel Mede auf Nachfrage.Fritz Busse verweist auf Bemühungen seines Vereins, die Lärmbelastung für die Anwohner der Falkenhagener Schießanlage zu senken. So sei der Innenraum des Schießstandes nachträglich mit Schallschutzplatten ausgekleidet worden, gebe es eine Schallschutzbepflanzung - die natürlich noch wachsen müsse.

Mit dem in diesem Jahr zu erwartenden Schießkino im neuen Ausbildungsgebäude werde die Lärmbelastung deutlich weiter sinken, kündigt Busse an. Einnahmen aus dem verstärkten Schießbetrieb könne der Verein auch in den Erwerb von Schallschutzeinrichtungen für vereinseigene Leih-Waffen investieren, sagt er. Die meisten Schützen kämen indes mit eigenen Waffen auf den Schießstand - und ohne den teuren Schallschutz.

Die neue Sektion "Armbrust, Pfeil und Bogen", die der Seelower Schützenverein am 1. April gründen will, wird das Krach-Problem nicht verschärfen. Bislang gebe es zwölf Interessenten, weitere Mitstreiter werden gesucht, sagt Fritz Busse.