Radweg schon mal abgesteckt

Bad Freienwalde/Falkenberg (MOZ) Mit Holzpfählen, die mit einer neongelben Markierung versehen sind, machte sich Andreas Krause am Freitagnachmittag mit zwei Helfern ans Werk. "Um erst einmal eine Variante zu zeigen, wo es langgehen könnte", sagte der Leiter der Initiative für einen Radweg zwischen Bad Freienwalde und Falkenberg. Andreas Krause steckte die geplante Route direkt neben der Straße ab, für eine besonders hügelige Stelle sieht er eine etwas größere Entfernung zur Straße vor. Mit insgesamt 41 Latten markierten die Männer die Route. "Wenn man recht weit hoch geht, muss man keine Hangsicherung machen", ist Krause überzeugt. Den derzeit stockenden Planungen will er mit seiner Aktion neuen Aufwind verschaffen. "Damit sich die Entscheidungsträger das mal anschauen", sagte er.

Seit Monaten setzt sich Andreas Krause mit seiner Initiative für den Bau eines Radweges entlang der Bundesstraße 167 ein. Derzeit können Radfahrer nur auf der Landstraße fahren. Viele halten das durch die kurvenreiche Strecke für zu gefährlich. Bisher sei das Vorhaben abgelehnt worden, da der Baugrund auf dem hügeligen Gelände für zu schlecht gehalten werde und die Baukosten zu hoch wären, so Krause.

Die Idee einer Radwegmarkierung auf der Straße sei vom Landkreis abgelehnt worden, sagte der Stadtverordnete Marco Büchel. Als Grund sei die zu geringe Breite der Straße benannt worden. "Wichtig ist, dass wir trotzdem weiter an dem Thema dran bleiben", betont Büchel.

So will Andreas Krause mit den Markierungen "einen Denkanstoß" liefern. "Viele sagen, dass es so kompliziert sei, dass man es überhaupt nicht bauen könne", ist sein Eindruck. Daher wolle er erreichen, dass sich die Entscheidungsträger vor Ort anschauen, wie es aussehen könnte und "sich nicht nur vom Schreibtisch aus damit beschäftigen". Wichtig sei ihm auch, damit eine neue Diskussionsgrundlage für die weitere Planung zu schaffen, betonte Krause.