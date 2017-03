175 öffentliche Aufträge vergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Der Landkreis Havelland hat im vergangenen Jahr 175 öffentliche Aufträge an Handwerker vergeben. Das entspricht einem Investitionsvolumen in Höhe von 5,1 Millionen Euro. Wie Landrat Roger Lewandowski (CDU) während der Kreistagssitzung am Montag in Rathenow zudem bekanntgab, seien mehr als die Hälfte der vergebenen Aufträge im Rahmen des Handwerkerprogramms, also 58 Prozent, an heimische Unternehmen und Betriebe gegangen.