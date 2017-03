Asylbehörde lenkt ein

artikel-ansicht/dg/0/

Die gute Nachricht für Atikullah Farmani kam vor ein paar Tagen per Post: die Bundesbehörde, die über die Zukunft Hunderttausender Asylbewerber entscheidet, rollt sein Verfahren noch einmal auf, obwohl es bereits eingestellt war. "Das ist ein Schuldeingeständnis der Behörde", findet der Frankfurter Rechtsanwalt Dieter Bollmann. Er hatte im November für Atikullah Farmani Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Der Flüchtling wirft einem Mitarbeiter des Bundesamtes Täuschung vor. Bei seiner Anhörung Anfang November "hat er versucht, mich aus dem Verfahren zu drängen. Er hat sich meine Unterlagen angeschaut und gesagt: Du hast keine Chance, zu bleiben", erzählt er. Stattdessen habe ihm der Mann geraten, in der Türkei Asyl zu beantragen und zugesichert, "dass ich einen türkischen Pass bekomme". Daraufhin unterschrieb Farmani eine Erklärung über die Rücknahme seines Asylantrages. Tags darauf wurde sein Verfahren eingestellt und die Abschiebung angekündigt. Farmani hakte bei der türkischen Botschaft nach und fragte nach dem versprochenen Pass. "Da habe ich verstanden, dass ich betrogen worden bin".

Andrea Brinkmann, Sprecherin des Bundesamtes, bestätigt, dass der ursprüngliche Verfahrensbescheid aufgehoben wurde. "Den Vorwurf der Täuschung oder Ausübung jeglichen Zwanges weisen wir dennoch deutlich zurück." In dem Fall sei zwar keine gesonderte Beschwerde in der Außenstelle eingegangen. Trotzdem habe die Behörde aufgrund der Klage das Gespräch mit dem Richter gesucht und dann entschieden, das Asylverfahren "mit einer Anhörung zu den individuellen Fluchtgründen fortzusetzen." Der besagte Mitarbeiter sei inzwischen nicht mehr in der Außenstelle tätig, "da er zu den unterstützenden Kräften gehörte, die im letzten Jahr nur temporär eingestellt gewesen beziehungsweise abgeordnet waren", sagt Andrea Brinkmann.

Atikullah Farmani ist nun voller Hoffnung. Er will unbedingt in Deutschland bleiben. "Ich habe Angst, nach Afghanistan zurückzukehren. Die Taliban werden mich umbringen, weil ich für die Isaf gearbeitet habe", fürchtet er. Farmani stammt aus Kunduz. Von 2008 bis 2014 war der Turkmene sunnitischen Glaubens für die türkische Isaf - der Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter Nato-Führung - in Wardak und in Mazar e Sharif als Küchenhelfer und Wachmann tätig. Als die Taliban ihn aufforderten, die Seiten zu wechseln, floh er in den Iran, und von dort über die Türkei und Griechenland nach Deutschland. In Frühjahr 2016 kam er in der Asylunterkunft in Seefichten an.

In Afghanistan habe er vor seiner Arbeit für die Isaf Bienen gezüchtet, erzählt er. Daran will er in Deutschland wieder anknüpfen. "Ich will Imker werden."

Dieter Bollmann, der sich schon für viele Flüchtlinge in Frankfurt stark gemacht hat, unterstützt ihn dabei. Eine Zwangsabschiebung will er unbedingt verhindern. "Das wäre unverantwortlich. Afghanistan ist kein sicheres Herkunftsland. Organisationen wie Amnesty International oder Pro Asyl schätzen die Lage nachwievor als hochriskant ein. Das sieht auch das Auswärtige Amt so", betont Bollmann. Und widerspricht damit entschieden Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), der die Gefahrenlage in Teilen des kriegsgebeutelten Landes weniger dramatisch sieht. In den Bundesländern gehen die Meinungen darüber auseinander. Einen generellen Abschiebestopp wie in Schleswig-Holstein lehnte der Brandenburger Landtag vor kurzem ab.

Für Atikullah Farmani beginnt das Asylverfahren an diesem Donnerstag mit dem zweiten Anhörungstermin noch einmal von vorn. Diesmal in Begleitung von Anwalt Dieter Bollmann und einer zusätzlichen Übersetzerin.